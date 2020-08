LdC : Tapie soutiendra le PSG, dimanche

Bernard Tapie souhaite que le PSG remporte la Ligue des Champions, face au Bayern Munich, dimanche.





Lors d'un entretien accordé au Parisien, l'ancien boss s'est exprimé sur la finale de C1 à venir entre les Parisiens et les Munichois. Il pense que le PSG est armé pour la remporter : "Ce n'est pas pour me défausser, mais c'est très compliqué avec deux équipes aussi proches l'une de l'autre. Cela peut se jouer à quelques centimètres. Mais si je dois être objectif, si vous m'aviez laissé, en début de saison, le choix de diriger une équipe pour gagner cette coupe, je n'aurais pas hésité : j'aurais pris ce PSG. Cette équipe a tout pour la remporter."





"J'ai envie que le PSG connaisse le bonheur de l'OM"

L'ancien patron de l'OM sera en tout cas derrière l'équipe de Thomas Tuchel. Il ne comprend d'ailleurs pas que certains Marseillais puissent supporter le Bayern Munich : "Mais c'est ridicule ! Déjà, cela n'enlèvera pas notre victoire. Et aujourd'hui, 80 % des jeunes qui viennent au Vélodrome en parlent, car leurs parents leur ont transmis cette histoire. Et c'est magnifique. Les supporteurs parisiens méritent de vivre, eux aussi, cette aventure afin qu'ils la transmettent ensuite à leurs enfants. C'est un événement extraordinaire que je souhaite à tout le monde de vivre. C'est comme si vous êtes heureux en mariage depuis des décennies et que vous étiez invités aux noces d'un autre couple. Vous n'allez pas leur souhaiter de divorcer en craignant qu'ils brisent votre couple ! C'est débile. Au contraire, on a envie qu'ils soient aussi heureux que vous. Et moi, j'ai envie que le PSG connaisse le bonheur de l'OM. Au contraire, cela va nous permettre de revivre nos émotions."



Il ne paraît pas évident que tous les Olympiens partageront cet avis.