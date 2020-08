"Ocampos a surpris tout le monde"

Lucas Ocampos (26 ans) a réussi une excellente saison, du côté du FC Séville. Il pourrait la ponctuer en remportant la Ligue Europa, ce soir, face à l'Inter Milan.





"Il fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe cette saison. Il a surpris tout le monde. Au début, à la différence de l'OM, il était aligné à droite et s'en tirait très bien, il s'entendait parfaitement avec Jesus Navas. Après le mercato d'hiver, il est repassé à gauche et a été tout aussi performant. On connaissait sa débauche physique à Marseille, mais on ne pensait pas que ce serait une telle révélation", a déclaré Ignacio Caceres, journaliste à Eldesmarque, dans les colonnes de La Provence.



L'ancien joueur phocéen a marqué 17 buts et délivré 5 passes décisives en 43 apparitions, toutes compétitions confondues, sous le maillot andalou.