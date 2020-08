Des précisions sur l'interdiction du maillot du PSG

Le maillot et les autres vêtements aux couleurs parisiennes seront interdits dans les 1er, 2e, 6e et 7e arrondissements, dimanche.





Dans son édition du jour, La Provence apporte des précisions sur arrêté préfectoral qui va interdire la tunique parisienne dans le centre-ville de Marseille, le jour de la finale de la Ligue des Champions. Le quotidien précise que la décision du préfet a été motivée par des risques de "trouble à l'ordre public" et qu'il y aura des contrôles serrés. 60 à 120 CRS devraient venir renforcer les effectifs marseillais habituels. "On ne prendra pas de risque avec ce genre d'événements", a d'ailleurs confirmé le directeur de cabinet du préfet, Denis Mauvais. Les engins pyrotechniques seront également prohibés.



Deux personnes ont été légèrement blessées, mardi, pendant et après le match disputé par le PSG contre Leipzig, et une autre avait été interpellée.