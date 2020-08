Vente OM : le PIF lorgnerait bien la Ligue 1

Ben Jacobs, journaliste du Guardian, assure que le PIF (fonds public d'investissement d'Arabie saoudite) pourrait tenter de racheter un club de Ligue 1, ces prochains mois.





Sur Twitter, le journaliste a indiqué que l'échec du rachat de Newcastle n'était pas seulement lié au piratage des matchs de Premier League. "Il y avait une influence extérieure, y compris des clubs de Premier League." Le PIF pourrait investir dans un autre club, en France : "Du côté du PIF : des sources continuent de dire que la réaction de la PL à l'échec de la prise de contrôle est fallacieuse et que le piratage n'était pas une pierre d'achoppement. Mais cela ne sera pas dit publiquement et ils pourraient désormais faire de la France leur priorité absolue pour acheter un club. Ils ont été liés à Marseille", a-t-il rappelé.



Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs ont fait état d'une possible vente de l'OM. Et l'Arabie Saoudite a souvent été citée...