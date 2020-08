PSG-OM : Bergeaud assure que Téléfoot restera neutre

Julien Bergeaud a promis que la chaîne de télévision Téléfoot resterait neutre, en particulier en ce qui concerne le PSG et l'OM.





"Sur le plan éditorial, nous allons être bienveillants, mettre en avant ces compétitions, leur histoire, etc. Nous ne serons pas dans la polémique, pas des snipers. C'est fini ça, ce traitement éditorial est terminé, les gens recherchent aujourd'hui un spectacle positif après avoir été privés de foot pendant plusieurs mois. Ne seront aussi la chaîne de tous les clubs, on ne sera pas celle de l'OM ou du PSG, même si on diffuse les cinq premières journées de l'OM", a déclaré le directeur général.



Cela pourrait donc être légèrement différent de Canal+, qui a détenu le PSG de 1991 à 2006 et dont certains commentateurs paraissent tout sauf bienveillants, et de beIN Sports, dont l'actuel président est aussi celui du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi.