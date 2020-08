Mercato : Kenny Tete proposé à l'OM ?

Kenny Tete (24 ans) aurait été proposé à l'OM, en vue d'un prochain transfert.





D'après les informations publiées par Le 10 Sport, l'international néerlandais (13 sélections) a été proposé au club phocéen, il y a quelques jours. Il n'aurait toutefois pas retenu l'attention d'André Villas-Boas et des dirigeants. Son salaire constituerait notamment un obstacle et il est conseillé par un certain Mino Raiola, que l'on sait très gourmand. Everton et des clubs portugais tiendraient la corde pour le recruter.



Sous contrat jusqu'en 2021, Kenny Tete a disputé 18 matchs de Ligue 1, la saison passée. Il est capable d'évoluer à tous les postes de la défense, bien que sa position d'origine soit latéral droit.