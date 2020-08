Bergeaud explique ce que feront les anciens de l'OM sur Téléfoot

Julien Bergeaud, directeur général de Téléfoot, a évoqué les rôles tenus par les anciens de l'OM sur la nouvelle chaîne.





Interrogé par La Provence, le DG a donné des précisions sur la présence d'anciens Marseillais au sein de ses équipes : "Cheyrou sera dans les stades, multitâches, la proximité avec les joueurs se créant sur le terrain. Zubizarreta et Ravanelli seront sur les plateaux Ligue des Champions. Ce sera un duo assez sympa, parce qu'ils connaissent bien le foot hexagonal, mais ils ont aussi leur expérience européenne d'anciens vainqueurs. Ils seront sans filtre, chacun avec son rôle, son passé..."





"Nous n'avons pas à rougir"

Certains amèneront aussi un accent étranger : "Pour nous, ce n'est plus un problème d'avoir des gens qui parlent avec un accent. Tout le monde a l'habitude, ça a son charme. Et puis, c'est bien d'avoir un Espagnol et un Italien qui parlent du foot français. Nous n'avons plus de complexe à faire. Quand on voit Paris et Lyon en Ligue des Champions, nous n'avons pas à rougir."



Pour rappel, le premier match retransmis par Téléfoot sera Bordeaux-Nantes, demain, à 19 heures.