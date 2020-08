Mercato : le tarif de Thauvin aurait été fixé

Pablo Longoria évaluerait le prix du transfert de Florian Thauvin (27 ans) à 15 millions d'euros.





Selon les informations obtenues par TMW, l'Atalanta a bien pris des renseignements, concernant le milieu offensif de l'OM. Et le média précise que les dirigeants phocéens pourraient accepter une indemnité de transfert de 15 millions d'euros, contre 20 millions, auparavant. Il ajoute que les clubs anglais intéressés sont Leicester et Aston Villa, des formations qui n'entreraient pas dans les plans du joueur.



Le feuilleton Thauvin paraît loin d'être terminé. A un an du terme de son contrat, son avenir olympien paraît très incertain.