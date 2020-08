OM-ASSE : Maracineanu répond aux critiques

Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, a répondu aux critiques, concernant les protocoles de la Ligue 1 liés à la Covid-19.





"Il faut faire attention et jouer au jeu des reports de match. Jouer un match dans une équipe qui ne peut pas aligner ses meilleurs joueurs, c'est aussi compliqué que de reporter un match. (...) Quand on dit qu'il faut arrêter le Championnat, personne n'est content. Quand on dit qu'il doit reprendre dans ces conditions, il y a aussi des mécontents. Les protocoles qui nous sont proposés sont sérieux et conséquents", a-t-elle notamment déclaré sur France Info.



Il fait peu de doutes que Claude Puel aurait bien voulu jouer contre un OM affaibli pour lancer sa saison.