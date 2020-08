La date du report d'OM-ASSE a été fixée (Officiel)

Le match OM-ASSE a été fixé au 17 septembre.





Reporté pour cause de Covid-19, la rencontre entre l'OM et l'AS Saint-Etienne aura lieu le jeudi 17 septembre à 21h00 et sera bien retransmis sur Téléfoot.



Le prochain match de l'OM est prévu le 30 août, à 21h00, face à Brest.