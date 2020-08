OM Fondation soutient le projet des Déterminés

OM Fondation a signé un partenariat avec l'association Les Déterminés, en vue d'aider les entrepreneurs des quartiers populaires.





L'objectif de l'association est de développer l'entrepreneuriat dans les quartiers populaires. Elle propose une formation gratuite de six mois pour les jeunes porteurs de projet. "Notre programme est destiné aux porteurs de projets issus des quartiers prioritaires de la ville et des milieux ruraux. Marseille regorge d'une jeunesse pleine de talents, de dynamisme et nous avons à coeur avec les dirigeants de l'OM Fondation de pouvoir révéler ces pépites et de les emmener droit vers l'entrepreneuriat", a déclaré Moussa Camara, son fondateur, sur le site Gomet'.



Les candidats seront sélectionnés le 14 septembre au stade Orange Vélodrome.