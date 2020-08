Thuillot en veut aussi à la LFP pour le report d'OM-ASSE

Xavier Thuilot, directeur général de l'AS Saint-Etienne, s'est également exprimé sur le report du match OM-ASSE. Il est en colère contre la LFP.





"Je suis éberlué par le manque d'anticipation général. Il y a un vrai problème organisationnel. Nous savons que nous aurons des difficultés à disputer les 380 matches de la saison. Il y a même 99 % de chances qu'on ne puisse pas. En mars, on pouvait dire que ça nous est tombé dessus, mais aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas prévoir", a-t-il notamment déclaré dans les colonnes du Progrès. Et d'ajouter : "Nous commençons un championnat sans le mode d'emploi. C'est incroyable. Comment la Ligue et la FFF vont faire pour assurer l'équité sportive ? L'an dernier, il y a eu des gagnants et des perdants."



Comme son entraîneur, Thuilot aurait visiblement apprécié de rencontrer l'équipe d'André Villas-Boas avec quatre joueurs en moins. Sauf que le règlement de la LFP stipule qu'à partir de quatre absents pour Covid-19, le match est reporté. Cela devrait permettre d'éviter certaines farces, à l'instar de celles qui ont eu lieu en Russie : il ne semble rien y avoir de compliqué à cela...