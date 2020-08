Puel aurait quand même voulu jouer

Claude Puel pense que la LFP aurait pu maintenir la rencontre OM-ASSE, malgré les quatre cas de coronavirus détectés chez les Phocéens.





"Ce sont les préconisations sanitaires qui ont été posées. Après, il y a une vraie réflexion pour savoir si ce sont les bonnes. Parce que je ne vois pas dans ces conditions le championnat se dérouler normalement. Il n'y aura pas de dates pour reporter systématiquement les matchs reportés. De suite on se retrouve dans le mur. Je suis très pessimiste quant à la tenue du championnat. Il y a des ligues qui ne détectent que les symptomatiques et ne testent pas le reste. Là, on aurait pu très bien penser que tous les joueurs négatifs de Marseille puissent être disponibles et mettre en quarantaine ceux qui ont été testés positifs. C'est un protocole draconien. Si c'est une question de prudence, il faut tout arrêter. Chaque journée, automatiquement il va y avoir des cas. On peut faire toutes les préconisations et les mesures sanitaires que l'on veut, le virus circule dans toutes les populations. La solution, elle n'est pas là", a déclaré l'entraîneur stéphanois.





"Tout le monde était plombé"

Et de poursuivre : "Comment manager une équipe, physiquement, mentalement, comment faire un championnat tout simplement équitable ? Je n'ai pas prévenu mes joueurs ni mon staff avant la séance d'entraînement, on a fait une séance extraordinaire et puis je leur ai annoncé à la fin de la séance que malheureusement on ne disputera pas ce match. Tout le monde était plombé. On se prépare pour de la compétition et pas pour faire un match par mois", a-t-il ajouté.



Puel, qui n'a jamais été neutre avec l'OM, aurait certainement eu un avis différent si quatre de ses meilleurs joueurs avaient été contaminés.