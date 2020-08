Mercato : cette piste brésilienne qui se confirme pour l'OM

A la recherche d'un renfort offensif pour venir épauler Dario Benedetto et d'un latéral gauche, l'Olympique de Marseille pourrait également s'offrir un milieu de terrain dans les prochaines semaines.





Après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas s'est mis en quête avec son staff et son directeur sportif d'un joueur capable de renforcer le milieu de terrain olympien, surtout en cas de départ de Sanson avant la fin du mercato. Le profil de Patrick de Paula (20 ans) plaît beaucoup au coach portugais. Révélation de la saison dernière sous les couleurs de Palmeiras, le joueur ne serait pas insensible aux approches de l'OM selon ESPN qui rappelle néanmoins que la concurrence sera sérieuse dans ce dossier puisque l'Inter Milan, l'Atlético Madrid et le Benfica Lisbonne sont également sur le coup.