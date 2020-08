Balerdi espère retrouver l'Albiceleste

Leonardo Balerdi (21 ans) espère revenir en équipe d'Argentine.





Le nouveau défenseur de l'OM s'entend bien avec le sélectionneur, Lionel Scaloni : "On a une très bonne relation, son management est excellent avec tous les joueurs. J'espère avoir bientôt l'occasion de retourner en sélection. (...) C'est pour confirmer que je suis ici. Je veux disputer beaucoup de matchs pour retourner en sélection", a-t-il confié à La Provence. Il espère un jour participer à une grande compétition internationale sous le maillot de son pays : "Je rêve de disputer un tournoi majeur avec ma sélection. J'en ai déjà fait un avec les U20 et c'était déjà magnifique, alors je n'arrive pas à imaginer ce que je ressentirais si l'occasion se présente avec les séniors. J'ai ce rêve à accomplir et j'espère que ça se concrétisera. L'OM a les mêmes couleurs que l'Albiceleste et a un beau maillot, c'est un beau clin d'oeil", a-t-il notamment ajouté.



Balerdi a jusque-là joué 2 matchs sous le maillot de l'Albiceleste.