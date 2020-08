Balerdi répond à Civelli

Leonardo Balerdi (21 ans) a répondu à Renato Civelli (36 ans), qui le qualifiait de défenseur élégant et pas trop guerrier.





"Merci à Renato pour ces mots, il était un très bon joueur. J'essaie d'être agressif sur le terrain, il le faut quand on joue à ce poste, mais j'aime aussi jouer au ballon", a-t-il confié lors d'un entretien donné à La Provence. Il assure néanmoins répondre présent, s'il faut répondre physiquement : "Oui, s'il faut se battre, je le fais. Je viens de Boca et je suis argentin, donc bon..."





"Il faut toujours essayer de progresser"

Le nouveau joueur de l'OM pense pouvoir progresser : "Mon pied gauche. Il n'est pas mauvais, mais on a toujours quelque chose à améliorer. Personne ne peut dire "Je suis le meilleur, c'est tout", non il faut toujours essayer de progresser sur tous les aspects", a-t-il ajouté.



Balerdi aura affaire à une forte concurrence, dans l'arrière-garde phocéenne. Alvaro et Duje Caleta-Car paraissent pour l'instant être les premiers choix d'André Villas-Boas.