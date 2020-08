Balerdi : "On m'a présenté l'OM comme le Boca d'Europe"

Leonardo Balerdi (21 ans) a révélé les arguments qui lui ont été présentés pour le convaincre de rejoindre l'OM. Certains lui ont présenté le club phocéen comme le Boca Juniors d'Europe.





"Il y avait plusieurs équipes sur moi, mais j'ai choisi Marseille, car j'ai eu de nombreuses recommandations positives sur le club et que beaucoup de joueurs argentins ont réussi ici. On m'a présenté l'OM comme le Boca d'Europe, a-t-il lancé dans les colonnes de La Provence. Je suis un supporter de Boca Juniors et j'y ai joué, ce qui est quelque chose de magnifique. Quand on m'a dit ça, ça m'a motivé encore plus à venir. "Pipa" (Benedetto) m'a aussi recommandé de signer à Marseille, il m'a envoyé des messages "Allez viens, viens, viens !" (sourires) Pour lui, ça se passe bien et j'espère que ça sera le cas pour moi aussi."



Avec un mercato alors jugé peu ambitieux et une saison perturbée par la Covid-19, Dario Benedetto n'a malheureusement eu qu'un petit aperçu de la ferveur marseillaise.