Le joli message de soutien de Payet à Amavi

Dimitri Payet (33 ans) a adressé un joli message de soutien à Jordan Amavi (26 ans).





Sur Twitter, le Réunionnais a publié un message de soutien au défenseur, lequel a été testé positif au coronavirus il y a quelques jours : "Toute période difficile est temporaire. Quand vous en sortirez, vous serez heureux, plus fort et plus grand", a-t-il écrit. Et d'ajouter : "Je t'aime mon frère."



André Villas-Boas avait également envoyé un message sympa au Toulonnais.