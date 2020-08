Le message sympa de Villas-Boas à Amavi

André Villas-Boas a adressé un message de soutien à Jordan Amavi (26 ans), sur les réseaux sociaux.





Sur Instagram, l'entraîneur de l'OM a encouragé le latéral gauche, lequel a été testé positif au coronavirus : "Force et courage. On a besoin de toi ! Reviens vite. Payet va être perdu maintenant !" a-t-il publié, avec un smiley souriant. Le natif de Toulon lui a répondu : "On se voit bientôt ! Hahaha je ne m'en fais pas pour lui."



Des échanges qui montrent combien l'ambiance est bonne dans le vestiaire phocéen. On espère très vite revoir le défenseur sur les terrains.