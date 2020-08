Joye recadre à nouveau Boudjellal

Claude Joye n'a pas vraiment apprécié la volte-face de Mourad Boudjellal, concernant le Sporting Club de Toulon. Il n'envisage pas de reprendre des discussions.





"Son arrivée n'est plus d'actualité. Il a dit avoir abandonné le dossier et ce n'est plus possible. Le Sporting n'est pas un club de remplacement, c'est un premier choix ou rien. On le voit aujourd'hui avec l'OM, les passages en force, ça ne marche pas", a déclaré le président toulonnais dans les colonnes de Var Matin.



Boudjellal a adopté une communication qui n'a pas plu à tout le monde, à la fois en ce qui concerne le SC Toulon et l'OM.