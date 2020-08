L1 : Téléfoot visible sur un deuxième opérateur

Médiapro s'est entendu avec Bouygues Télécom, concernant la diffusion de la chaîne Téléfoot.





Après SFR, le groupe espagnol a trouvé un accord avec Bouygues Télécom, lequel pourra proposer un abonnement à la chaîne à ses adhérents. Téléfoot sera aussi accessible sur OTT. Et des discussions sont en cours avec Facebook et Youtube.



Pour rappel, Téléfoot commercialise également une offre couplée à un abonnement Netflix, accessible pour 29,90 €/mois, avec un engagement d'un an.