Amavi a donné de ses nouvelles

Testé positif à la Covid-19, Jordan Amavi (26 ans) s'est exprimé sur les réseaux sociaux.





"Merci pour tous vos messages de soutien, ça me fait énormément plaisir ! J'espère revenir au plus vite ! Faites attention à vous et vos proches !", a posté le latéral gauche de l'OM sur Twitter.



Il pourrait manquer la rencontre prévue contre l'ASSE, le 21 août.