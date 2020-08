Vente OM : Ajroudi négocierait toujours

Mohamed Ajroudi assure que des discussions sont ouvertes concernant le rachat de l'OM.





La banque d'affaires Wingate a transmis un nouveau communiqué, concernant le possible rachat du club phocéen. Elle assure que des discussions sont en cours : "Nous continuons à discuter de manière professionnelle et confidentielle et sans pression ni de la presse ni de quiconque", a-t-elle indiqué.





"Nos clients sont conscients du temps nécessaire"

Elle a également précisé qu'aucun ultimatum n'avait été fixé à Frank McCourt : "Contrairement à une polémique médiatisée, la limitation temporelle de leur offre à Monsieur Frank McCourt et du complément d'offre à l'attention de la mairie de Marseille (pour le stade Vélodrome, NDLR) ne sont pas un ultimatum au club, à ses actionnaires ou à la mairie de Marseille." Elle a par ailleurs indiqué que ses clients n'étaient pas pressés : "Il s'agit simplement du fait que nos clients sont conscients du temps nécessaire au travail restant à faire pour préparer le club à confronter ses prochaines échéances et challenges sportifs."



Frank McCourt a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'était pas vendeur. A-t-il finalement changé d'avis ? Réponse dans les prochaines semaines...