Longoria va se pencher sur le cas de Thauvin

Pablo Longoria s'est brièvement exprimé sur la situation de Florian Thauvin (27 ans), lequel n'est plus qu'à un an de la fin de son contrat et n'a visiblement pas l'intention d'être transféré.





"On va étudier toutes les questions contractuelles dans les prochains jours. La présence pour Florian est un actif en plus pour l'équipe", a confié le nouveau directeur du football de l'OM. On peut imaginer que l'Espagnol va avoir du travail, alors que le cas de certains éléments traîne depuis des mois, voire des saisons.



Pour rappel, Flotov n'a disputé que 2 matchs, la saison passée, en raison d'une longue blessure. Et personne au club n'a semble-t-il jugé nécessaire de corriger sa situation contractuelle bancale. Il pourrait partir gratuitement, dans un an.