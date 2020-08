Balerdi : "Je viens ici avec de grandes ambitions"

Lors de sa conférence de presse de présentation, Leonardo Balerdi (21 ans) est revenu sur son choix de rejoindre les rangs de l'OM.





"Le coach m'a fait confiance dès le premier jour. Je viens ici avec de grandes ambitions", a-t-il expliqué aux médias présents. Il a confirmé que Dario Benedetto avait tenu un rôle important, dans sa venue : "Pipa a beaucoup influencé mon choix. On a été ensemble à Boca, même si moi je jouais avec les jeunes et lui était en pro, mais il me parlait beaucoup. Dès que l'OM s'est intéressé à moi, on a discuté. Il m'a dit de venir et que c'était une opportunité en or", a-t-il ajouté.



Comme Pape Gueye, Balerdi va devoir gagner sa place dans le onze d'André Villas-Boas. Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car paraissent pour l'instant favoris pour occuper les postes de titulaires.