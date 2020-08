Villas-Boas : "Il manque encore deux joueurs"

André Villas-Boas s'est à nouveau exprimé sur le mercato. L'entraîneur portugais espère pouvoir compter sur deux renforts supplémentaires, cette saison.





"Gueye et Balerdi étaient prioritaires. Il manque encore deux joueurs. J'espère aussi qu'on pourra aller sur les priorités, mais cela va être un peu plus difficile. Notre groupe est équilibré. Gueye et Balerdi sont deux grosses acquisitions pour nous. Balerdi est puissant, va vite. Il était dans notre liste prioritaire. On n'avait pas eu la capacité financière l'année dernière pour le signer. C'est un très bon coup mercato. J'espère qu'à la fin (de la saison) on sera capable d'actionner cette option (d'achat)", a-t-il confié face à la presse.





"Il y a de la concurrence pour les signer"

Il n'a pas exclu que des joueurs puissent partir : "Si quelqu'un part maintenant, on devra le remplacer. On avait ciblé quatre postes prioritaires pour se renforcer, mais si quelqu'un part, il faudra trouver une recrue supplémentaire pour le remplacer. (...) À cause du mercato de cette année, on doit avoir plusieurs options. On a ciblé des profils variés, on a des préférences, mais comme ce sont des joueurs connus et importants, il y a de la concurrence pour les signer. Ça va peut-être être durer jusqu'à fin septembre, mais le plut tôt possible sera le mieux, parce qu'on en a besoin", a-t-il ajouté.



Avec la Ligue des Champions, l'OM aura besoin d'un effectif élargi pour faire face à toutes les échéances. Il reste à voir si les ventes tant attendues par Jacques-Henri Eyraud et le fair-play financier se produiront. La suite du recrutement paraît en dépendre...