Gueye : "Je suis très content de mon adaptation"

Pape Gueye (21 ans) s'est exprimé sur ses premières semaines passées à l'OM. Il a apprécié l'accueil réservé par ses nouveaux partenaires.





"Mon arrivée s'est très bien passée. J'ai été bien accueilli par le groupe et le staff. Franchement, tout s'est bien passé. J'ai bien été intégré sur le terrain. Les joueurs m'ont beaucoup parlé comme je suis l'un des plus jeunes du groupe. Je suis très content de mon adaptation et je remercie les joueurs et l'ensemble du staff", a-t-il déclaré en conférence de presse.





"Ce sont de grands joueurs"

Il a été étonné du niveau affiché à l'entraînement : "Au début, j'ai été assez choqué par l'intensité. Je viens de la L2, d'un niveau plus bas. Ce sont de grands joueurs, que ça soit les jeunes ou les plus anciens. Il y a de la qualité. C'est ce que je recherchais pour la suite de ma carrière et pour ma progression", a-t-il poursuivi.



Gueye aura certainement besoin d'un peu de temps pour s'adapter et montrer son véritable niveau.