Longoria : "Ce sera un mercato un peu particulier"

Lors de la conférence de presse de présentation de Leonardo Balerdi et Pape Gueye, Pablo Longoria a commenté sa relation avec André Villas-Boas.





"On se parle (avec André Villas-Boas) tous les jours. J'aime travailler avec le coach. On travaille pour le contenter. Ce sera un mercato un peu particulier. Il n'est pas encore actif pour le moment. Tout le monde doit vendre des joueurs. On n'a pas de chiffre concret pour nos joueurs à vendre. Mais on n'est pas juste un club vendeur, on est un club actif sur le marché", a-t-il déclaré aux journalistes présents.





"Je veux donner de la continuité"

Il a également détaillé son rôle et celui de Paul Aldridge, avec qui il collabore désormais : "Je viens du monde du scooting, j'ai commencé par être recruteur avant d'être directeur. Je vais m'appuyer beaucoup sur la cellule de recrutement. Je veux donner de la continuité, mais aussi prendre des décisions pour évoluer. Si on veut être dans le top européen, il faut qu'on s'améliore dans le futur. J'ai des contacts avec beaucoup d'acteurs du mercato. On va travailler notamment avec Paul Aldridge, il va nous aider à avoir plus d'informations sur le marché en Angleterre", a-t-il ajouté.



Le mercato paraît pour l'instant calme. Il n'est pas évident que la majorité des clubs, affaiblis par la crise du Covid-19, feront de grosses dépenses.