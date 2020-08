Ravanelli sera consultant sur Téléfoot

Fabrizio Ravanelli aurait accepté de devenir consultant pour la nouvelle chaîne Téléfoot.





Selon L'Équipe, l'Italien fera partie du groupe de consultants de la chaîne de Médiapro. L'ancien joueur de l'OM pourrait être aux côtés de Franck Sauzée, Mathieu Bodmer, Christophe Jallet, Florent Balmont, Benjamin Nivet, Benoît Cheyrou ou encore Pierre-Yves André.



Médiapro a par ailleurs dévoilé ses offres : la première, disponible sur portables et tablettes sera accessible pour 14,90 euros, sans engagement. La seconde, pour les écrans plus grands, impliquera une mensualité de 25,90 €, en cas d'engagement sur douze mois, ou 29,90 euros, sans engagement. Enfin, la dernière est liée à un tarif de 29,90 euros par mois, avec un engagement d'un an et un accès à Netflix.





