Les propos contradictoires de Djellit sur Ocampos

Nabil Djellit n'était pas tendre envers Lucas Ocampos (25 ans), lorsqu'il était à l'OM. Il a apparemment changé d'avis, depuis qu'il réussit sous les couleurs de Séville.





"Bien vendu. C'est un joueur moyen dont la principale qualité est de bloquer son couloir. Il est surcoté, mais dispose d'un CV XXL (Monaco, Milan, OM, etc.). Il profite des bons réseaux et du mythe du joueur sud-américain. À 5 millions d'euros je l'aurais vendu...", avait-il lancé sur les réseaux sociaux, en juillet 2019. Ce n'était pas une première salve, puisqu'en mars 2018, il avait par exemple lâché : "Ocampos, c'est bien pour faire l'autotamponneuse. Dès qu'il y a du jeu en face, il est trop limité. Je dis, et je le répète, mais certains sont aveuglés par ses fulgurances maladroites et ses courses effrénées."



Hier soir, après qu'Ocampos ait marqué le but de la victoire, le journaliste a complètement retourné sa veste, louant des qualités de l'Argentin qu'il avait toujours vues : "Ocampos décisif, pas surpris... Dans un vrai collectif, on voit davantage ses qualités offensives. À l'OM, c'était limite un défenseur...", a-t-il posté sur Twitter.



A l'OM, Ocampos a marqué 27 buts et délivré 14 passes décisives en 132 apparitions.