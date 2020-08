Cauet : "La mentalité de combattant, je l'ai acquise à l'OM"

Benoît Cauet, qui a fini sa formation à l'OM et a défendu ses couleurs de 1987 à 1990, s'est remémoré les années Bernard Tapie. Il pense en avoir tiré sa grinta.





"Marseille, à cette époque, c'était énorme. Bernard Tapie faisait ses débuts en tant que président et il n'y avait quasiment que des internationaux dans l'équipe. Pour un jeune comme moi, c'était du pain béni. Il y avait tout à apprendre. Et je crois d'ailleurs que la mentalité de combattant que j'ai eue ensuite durant ma carrière, je l'ai acquise à Marseille. Il fallait combattre, il fallait avoir faim, il y a un public exigeant et surtout, il y avait cette volonté de gagner tous les matchs. Ce n'est pas un hasard si l'OM est toujours le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions et a fait autant de finales de coupe d'Europe. L'OM a été une magnifique rampe de lancement", a déclaré l'ancien milieu de terrain dans les colonnes de La Provence.



Le natif de Châtellerault est resté marqué par le boss : "Le personnage qui m'a le plus marqué ? C'est facile, c'est le président, Bernard Tapie. Il était exigeant, il en voulait toujours plus. Il voulait tout gagner."



Cauet a remporté deux titres de champion avec l'OM, en 1989 et 1990. Il a ensuite notamment gagné la coupe UEFA, avec l'Inter Milan, en 1998.