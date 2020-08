Séverac pense que Villas-Boas peut encore partir

Dominique Sévérac n'exclut pas l'idée qu'André Villas-Boas puisse faire une Marcelo Bielsa, si l'effectif ne lui permet pas de répondre présent en coupe d'Europe. Le journaliste pense que le Portugais "se foutrait" de laisser l'OM en plan, quitte à troller légèrement...





Au micro de la chaîne L'Équipe, le journaliste a évoqué l'idée d'un départ du Portugais, en cas de mercato qui affaiblirait son effectif : "La Ligue des Champions commence à la fin du mois d'octobre. Le mercato se termine le 5 octobre. Villas-Boas n'a pas besoin d'argent. Si le 5 octobre, son équipe n'est pas compétitive, il pourrait très bien se barrer. Il n'en a rien à foutre ! Il a dit à des gens qu'il ne resterait pas avec une équipe pas compétitive. Comme tout est décalé cette saison, j'attends de voir pour Villas-Boas à l'OM. Le 5 octobre, on saura si l'effectif de l'OM est bon ou pas. Si Villas-Boas n'a pas eu ce qu'il voulait, je n'exclus pas qu'il s'en aille. Pour son image, il ne restera pas à Marseille pour faire six défaites en six matchs de C1. Il ne veut pas passer pour un guignol !"



Le journaliste pro-PSG en profite clairement pour rabaisser le club phocéen. Il oublie sciemment ou non les raisons qui motivaient le départ d'AVB, et celles pour lesquelles il est resté. Elles ont rapport à ses collègues, aux joueurs, aux supporters, à la confiance et à l'attachement. Le lien club-salarié n'est donc pas le même à Marseille que dans certaines formations aux budgets illimités que le journaliste a l'habitude de suivre, où la passion passe au second plan et où la majorité des acteurs restent pour des questions d'argent ou de budget (ce qui ne les empêche pas de passer pour des guignols tous les ans en coupe d'Europe).