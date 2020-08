Mercato : la piste Macias toujours d'actualité ?

Le dossier de José Juan Macias (20 ans) n'aurait pas été refermé par l'OM, bien que la Real Sociedad soit désormais favorite.





Selon les éléments rapportés par le journaliste Fernando Cevallos, l'attaquant mexicain est l'objet de trois propositions : elles émaneraient de la Real Sociedad, de l'OM et d'un troisième club dont le nom n'a pas filtré. Le joueur aurait l'intention de demander conseil à Tata Martino pour faire son choix. Or ce dernier connaît mieux la Liga que la Ligue 1.



Son confrère Jesús Hernández Puro Terko indique quant à lui qu'il ne s'est pas entraîné avec ses partenaires, mardi, et ne devrait pas participer au match prévu contre Juárez. Il considère que son transfert à la Sociedad est imminent. Alors, les jeux seraient faits ? Peut-être pas, puisque le Chivas (son club) suit depuis peu l'OM, sur Twitter. De quoi faire perdurer la rumeur d'une signature à Marseille...



Pour rappel, Macias est considéré comme l'un des plus grands espoirs mexicains. Il y a quelques jours, As affirmait que les dirigeants phocéens avaient proposé 10 millions d'euros pour le recruter. Son avenir devrait se décider dans les prochaines heures.