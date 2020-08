Mercato : cinq joueurs phocéens convoités ?

Cinq membres de l'effectif de l'OM seraient pistés par des clubs, dans l'optique d'un transfert, ce mercato.





Selon La Provence, Morgan Sanson, Bouna Sarr, Maxime Lopez, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara disposeraient de prétendants, en vue d'un possible départ, cet été. Le premier serait celui qui aurait le plus de chance de quitter Marseille. Le marché reste néanmoins frileux, en raison de la crise économique liée au coronavirus. Aucune offre concrète ne serait parvenue sur le bureau des dirigeants phocéens.



Les Olympiens paraissent assez sous-cotés, alors que certains Lillois, Monégasques ou Lyonnais filent à l'étranger pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Les observateurs n'ont apparemment pas trop conscience de la spécificité du contexte marseillais et des exigences mentales qu'il requiert. La participation à la Ligue des Champions devrait les aider à y voir clair, ces prochains mois.