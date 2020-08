OM-Stuttgart : 4 000 spectateurs dans les tribunes

L'OM devrait jouer devant 4 000 spectateurs, face à Stuttgart, au stade Parsemain.





Le club olympien disputera sa dernière rencontre amicale de l'intersaison, vendredi, face au club allemand. Le match devrait se tenir dans l'enceinte Parsemain de Fos-sur-Mer, devant 4 000 privilégiés. Laurent Colette a d'ailleurs tenu à remercier les acteurs qui permettent à l'équipe d'André Villas-Boas d'évoluer sur une pelouse de qualité : "Je tiens à remercier chaleureusement la Métropole Aix-Marseille-Provence et notamment Monsieur Bernardini, ainsi que la Mairie de Fos-sur-Mer, de mettre à notre disposition l'équipement et les moyens nécessaires pour une importante rencontre amicale de préparation contre l'équipe de Stuttgart, un des grands noms de la Bundesliga allemande et qui sera un véritable test à seulement une semaine du retour à la compétition", a-t-il écrit par le biais d'un communiqué.



Habituellement, le stade peut contenir 17 619 personnes. Le nombre de place à la vente est limité par la crise sanitaire liée à la Covid-19.