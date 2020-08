Villas-Boas : "Je vais continuer à utiliser Valère à droite"

André Villas-Boas s'est exprimé sur son secteur offensif. Il apprécie l'apport de Marley Aké (19 ans), mais n'envisage pas de replacer Valère Germain (30 ans) dans l'axe.





"Dans le 4-3-3, Aké fait bien les déplacements en profondeur, il cherche des appuis courts, il a encore des choses à améliorer. L'an dernier, on a surtout utilisé Valère à droite et ça fonctionnait. Je vais continuer, même si Valère est un attaquant. Je sais qu'il est très fort dans un 4-4-2, mais ce n'est pas mon système de jeu. C'est une option valide et un joueur expérimenté", a déclaré le coach de l'OM face à la presse.



Germain n'entre pas vraiment dans les plans de son entraîneur et pourrait bien être tenté par un départ, à un an du terme de son contrat. Pour rappel, il a marqué 2 buts et délivré 5 passes décisives en 25 matchs de Ligue 1, la saison passée.