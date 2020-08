Fiorentina : Ribéry élu meilleur joueur (Officiel)

Franck Ribéry (37 ans) a été élu meilleur joueur de la saison par les supporters de la Viola.





L'ancien milieu offensif de l'OM et du Bayern Munich a été désigné meilleur joueur de l'exercice par les fans florentins. Il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 21 apparitions (sur 38 journées), depuis l'été dernier. Son caractère a visiblement marqué les observateurs.



Ribéry dispose encore d'une année de contrat avec la Fiorentina.





🏅 FIORENTINA AWARDS 🏅



Avete scelto Franck Ribery per il 2⃣0⃣1⃣9⃣-2️⃣0️⃣ Player of the Season 🏅

Complimenti, @FranckRibery 👏



Powered by @mediacomcable 🔋#ForzaViola 💜 #Fiorentina #FiorentinaAwards pic.twitter.com/AtGJUZluTL