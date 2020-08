Mitroglou défendu par Perrinelle

L'ancien joueur de football, devenu consultant sur RMC, dans l'After Foot, a évoqué le buteur grec.





Indésirable à l'OM, Kostas Mitroglou a également été moqué par un jeune du centre de formation de l'OM, ce qui a valu à ce dernier un licenciement. Sur RMC, Damien Perrinelle a tenu à défendre le joueur de 32 ans : "Mitroglou, sur les réseaux sociaux on se moque de lui... Ok c'est un joueur de foot, il n'a pas réussi à l'OM. Mais ça reste un mec, un homme. Il faut le respecter ! Va faire ce que Mitroglou a fait dans sa carrière et après éventuellement tu le chambreras. Il faut arrêter de le prendre en tête de turc. Un peu de respect pour ces joueurs !"



Peu prolifique à l'OM (16 buts en 50 matchs entre septembre 2017 et janvier 2019), Kostas Mitroglou a eu plus de succès à Benfica (88 rencontres, 51 buts, de 2015 à 2017).