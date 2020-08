Riolo comprend le refus pour Gradel

Un temps intéressé par le Toulousain de 32 ans, l'OM aurait mis un frein à une opération sur l'international ivoirien, à cause de l'âge du joueur.





Sur RMC, Daniel Riolo a dit comprendre ce choix de Frank McCourt à propos de Max-Alain Gradel : "Gradel à l'OM ? Oui, j'ai compris l'excuse : trop vieux. Ça correspond à ce qu'ils veulent faire donc je comprends ce que (Frank) McCourt a voulu dire. Je ne sais pas combien il demandait en salaire mais c'est un club qui a pas mal morflé en recrutement de trentenaire avec de gros salaires. Ils se traînent des boulets aux pieds. Gradel, tu lui donnes que dalle ? Combien d'années de contrat ? Il faut qu'il accepte de venir pour le même salaire qu'à Toulouse et pour 1 ou 2 ans. J'ai toujours défendu ce joueur mais ces derniers temps il a beaucoup baissé de niveau. L'OM est un peu échaudé, ils ont donné de gros salaires à des mecs qui ne veulent plus bouger."



Max-Alain Gradel, la saison passée, c'est 3 buts et 3 passes décisives en 21 matchs de L1 avec le dernier du championnat, le TFC.