Maltese est surpris que Boudjellal soit avec Ajroudi

Lionel Maltese, maître de conférence spécialisé dans le marketing du sport, a donné son avis sur le projet de rachat de l'OM porté par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mohamed Boudjellal. Il n'a pas mâché ses mots.





"J'ai trouvé cela surprenant. Mourad Boudjellal a beaucoup parlé dans la presse de ce qui aurait dû être une négociation privée. C'est maladroit de sa part. Il s'est mis en danger par rapport aux supporteurs. Il n'y a pas de projet clair et précis, cela manque de sens. D'ailleurs, si ça avait été le cas, les avocats se seraient directement parlé entre eux. Je ne suis pas sûr qu'une tentative de rachat aussi sulfureuse soit bonne pour la réputation de l'OM. Marseille a besoin de projets concrets et de résultats !" a-t-il déclaré lors d'un entretien donné à 20 Minutes.





"Il y a un précédent dans l'histoire de l'OM : Kachkar"

Et d'ajouter : "Ils ont tenté le tout pour le tout. Il y a un précédent dans l'histoire de l'OM : Jack Kachkar qui a même fait un tour d'honneur au stade Vélodrome (en 2007). Je suis assez surpris que Mourad Boudjellal, qui a été un excellent dirigeant au RC Toulon et un excellent entrepreneur dans la BD, soit dans un projet pareil."



Mohamed Ayachi Ajroudi et Mohamed Boudjellal ne se sont plus manifestés depuis plusieurs jours.