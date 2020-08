Carvalho : "Je ne pense pas que Mourinho ait perdu ses qualités"

Ricardo Carvalho a donné son avis sur les difficultés rencontrées par José Mourinho, ces dernières saisons. Il ne pense pas que le technicien soit devenu mauvais. Il considère en revanche que les joueurs n'adhèrent pas tous à sa méthode.





"Je ne pense pas qu'il ait perdu ses qualités, mais je pense que le football est très différent maintenant, a déclaré l'entraîneur adjoint de l'OM lors d'un entretien donné au Daily Mail. Les acteurs ont changé et ont plus de pouvoir. Les joueurs changent leur façon de faire et Mourinho doit l'accepter, c'est comme ça. Parfois, le problème vient du fait que les joueurs n'acceptent sa façon de faire. Mais il agit comme ça parce qu'il veut réussir et veut gagner des trophées. Il faut accepter la façon dont Mourinho fonctionne. Je pense qu'il sait ce qu'il fait et il réussit chaque année. Au début, c'est plus une question de temps, et ensuite ça donne des résultats."



On peut imaginer que Carvalho apprend beaucoup aux côtés d'André Villas-Boas, depuis l'été dernier. Il y a fort à parier qu'il tentera bientôt l'aventure en solo.