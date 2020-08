Arpinon : "Notre meilleur match amical"

Jérôme Arpinon, l'entraîneur nîmois, a livré son analyse du match Nîmes-OM (0-1). Il considère que ses troupes ont réalisé leur meilleure performance de l'été, face aux Phocéens.





"On a mis du contenu dans ce match, c'est encourageant. Offensivement, on sait qu'il faut qu'on travaille, mais on se crée des occasions. Oui, c'est notre meilleur match amical. On est bien structuré défensivement, on forme des actions construites, un bon pressing. Le but est anecdotique. J'ai voulu laisser l'équipe à dix un petit moment, car Benrahou revient de blessure et il lui fallait un échauffement poussé. J'ai pris ce but pour moi. Quand on fait une performance comme celle-là, forcément c'est encourageant. On va continuer de progresser. Cubas et Meling, c'est deux joueurs intéressants, ils s'intègrent parfaitement dans le groupe. Ils ont été acceptés par le jeu qu'il produise", a déclaré le technicien en conférence de presse, après la rencontre (propos relayés par La Gazette de Nîmes).





Nîmes jouera un match amical face à Dijon, avant de se tourner vers la Ligue 1. Son premier match de championnat est prévu contre Brest, à domicile.