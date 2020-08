Mandanda : "On a quand même une certaine solidité"

Steve Mandanda (35 ans) a tenu à souligner le positif, après le succès obtenu par l'OM à Nîmes (1-0), dimanche soir.





"C'était un match de préparation, avec beaucoup de changements. Il y a des enseignements à tirer. Dans l'ensemble, c'est bien parce qu'on gagne. On sait qu'il nous reste pas mal de travail dans l'animation offensive. Mais on a quand même une certaine solidité. C'est une bonne chose. Physiquement, on avait l'air bien. Il nous reste quinze jours pour être prêts pour le premier match du championnat face à Saint-Etienne", a déclaré le gardien phocéen face au micro de Canal+.



Le gardien de but s'apprête à démarrer sa 13e saison sous la tunique olympienne.