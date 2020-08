Villas-Boas : "On doit améliorer notre pressing"

André Villas-Boas s'est exprimé sur la rencontre remportée par l'OM à Nîmes (1-0).





"On a fait de bonnes choses, Nîmes a mis de l'intensité, de l'agressivité et de la densité, mais on le savait c'est pour cela qu'on a choisi Nîmes en match amical. Mais je regrette que l'on n'ait pas su tuer ce match. J'ai trouvé de la justesse technique, mais on doit améliorer notre pressing plus haut sur l'adversaire pour être plus efficace offensivement", a déclaré l'entraîneur de l'OM, après le match.



Les Phocéens ne disposent plus que d'un match amical pour ajuster les réglages, face à Stuttgart (le 14 août).