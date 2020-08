Coronavirus : Aulas rage toujours

S'il était resté silencieux, Jean-Michel Aulas a avoué qu'il n'avait pas desserré les dents, depuis l'arrêt de la Ligue 1.





"On est très en colère. (...) La blessure de l'arrêt de la L1 est présente. Notre coeur saigne tous les jours par rapport à ça. Tous nos résultats actuels démontrent que l'on se serait qualifié pour l'Europa League au moins, si le championnat avait été au bout. Seul un grand coup de chance peut renverser cette injustice", a déclaré le président lyonnais, qui rêve apparemment d'imiter l'OM de 1993 (propos relayés par Le Progrès).



Habitué comme il l'était de voir tout le monde s'écraser face à son acharnement, il était couru d'avance que JMA ne digèrerait pas. C'était évident. En réalité, ne devrait-il pas plutôt s'interroger sur les risques pris dans les championnats voisins ? Ne devrait-il pas se réjouir que l'humain soit passé avant les désidératas des patrons, en France ? Aulas oublie comme d'habitude ce qui l'arrange. En l'occurrence, il n'a pas souvenir que Canal+ avait résilié le contrat de diffusion, avant que la Ligue 1 soit stoppée. Il ne se rappelle pas non plus qu'il a été incohérent dans ses prises de position, durant le confinement, et que sa communication a été pour beaucoup dans le pourrissement des débats entre présidents.



Ferait-il tout ce flan si Lyon n'avait pas fait une saison lamentable en Ligue 1 et s'était qualifié pour la coupe d'Europe 2020-2021 ? La réponse paraît assez évidente...