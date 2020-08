"Longoria ne fait pas de bruit, mais..."

Pablo Longoria a laissé de bons souvenirs à Eduardo Macia, lequel souligne sa capacité de travail.





Eduardo Macia, ex-directeur sportif des Girondins de Bordeaux et ancien recruteur du FC Valence, a confié le bien qu'il pensait du nouveau Head of football de l'OM : "C'est l'un des meilleurs scouts, qui ne fait pas de bruit, mais qui aime travailler", a-t-il déclaré à 20 Minutes. Il le pense capable de s'intégrer dans le club phocéen, et ce n'est pas le seul : "Il travaille en intelligence avec les clubs pour mettre en place une politique sportive sur du moyen terme avec une volonté de résultat à court terme", a ajouté un agent.



Le nouveau directeur de l'OM a pris ses fonctions lundi dernier. On peut penser qu'il ne manquera pas de travail, ces prochaines semaines.