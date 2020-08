Eyraud : "L'idée de Netflix est très créative"

Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur l'idée de Médiapro de s'associer avec Netflix, afin de proposer la Ligue 1 par le biais d'une offre couplée innovante. Le président de l'OM a apprécié.





"L'idée de Netflix est très créative, et peut avoir un impact très fort. Il faut être conscient que Mediapro, qui va accroître les droits télé de 60 % entre 2020 et 2024, permet à la Ligue 1 de rejoindre les grandes ligues européennes, au côté de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne en matière de droits domestiques", a déclaré le président de l'OM dans les colonnes du Monde.



Pour rappel, une offre réunissant Netflix et Médiapro sera bientôt commercialisée pour 29,90 euros par mois.