Formation, Mitroglou : un minot a bien été viré

Un jeune du centre de formation a bien été écarté, suite à des moqueries sur Kostas Mitroglou (32 ans).





Dans son édition du jour, L'Équipe revient sur le cas du Grec, lequel s'entraîne à l'écart du groupe de l'OM, à la Commanderie. Le quotidien indique que Pablo Longoria ne compte pas laisser se pourrir sa situation et lui cherche une porte de sortie. Il détaille aussi pourquoi un minot s'est fait virer, il y a quelques jours. Il a pris des photos de l'attaquant, pendant des tests VMA (vitesse maximale aérobie), puis les a publiées sur son Snapchat, "le moquant sur son fil, en public". Nasser Larguet a mis fin à l'aventure du jeune "aux performances sportives guères étincelantes et au comportement parfois léger". Il jouera prochainement chez les U18 d'Air Bel.



A un an du terme de son contrat, Mitroglou est en tout cas dans l'impasse. Il paraît peu probable qu'André Villas-Boas lui accorde sa confiance et son salaire effraie visiblement les clubs intéressés.