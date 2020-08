Mercato : Sanson vers Arsenal ?

Arsenal aurait passé la vitesse supérieure dans le dossier de Morgan Sanson (25 ans).





D'après Le 10 Sport, les Gunners pourraient transmettre une proposition à l'OM, tout bientôt, en vue de recruter le milieu de terrain. Le média précise qu'ils suivent le Phocéen depuis longtemps et se sont déjà entretenus avec les dirigeants et ses représentants. Le joueur serait suivi par d'autres clubs étrangers.



Sanson a participé à 138 matchs, depuis son arrivée à Marseille. Il a également inscrit 23 buts et délivré 16 passes décisives. Son transfert est estimé entre 35 et 40 millions d'euros par l'OM.