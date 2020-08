Nîmes-OM : un hommage aux victimes libanaises

Un hommage sera rendu aux victimes de Beyrouth, en préambule du match Nîmes-OM (dimanche à 20h00).





Une minute de silence sera observée, tandis que les joueurs olympiens arboreront le drapeau du Liban sur leur maillot. Le compte Twitter OM Nation Beirut a remercié Jacques-Henri Eyraud, initiateur de cet hommage : "Pour rendre hommage à Cyril et tous les Libanais, l'OM a pris l'initiative de faire une minute de silence avant le match de demain face à Nîmes (21h heure du Liban). Les Olympiens porteront également sur leur maillot le drapeau du Liban. Tous les maillots seront ensuite envoyés à notre fan-club. Je tiens à remercier infiniment l'OM, notre président Jacques-Henri Eyraud, les joueurs et anciens joueurs, OM Nation et toute la Team OM pour leur incroyable soutien et message. Ça prouve que L'OM est un grand club et une grande famille", a-t-il posté.



La double explosion qui s'est produite mardi a fait 158 victimes. 21 personnes sont portées disparues.